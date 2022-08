Rechtswidrig? Neuer Tarif nach Preiserhöhung

Dass die Strompreise der Wien Energie angehoben werden, war bekannt. Dass es aber bereits im September so weit ist, kam dann doch für viele überraschend. Die meisten Haushalte haben bereits ein Schreiben erhalten. Und die Steigerung hat es in sich: Denn im Stromtarif Optima erhöhen sich die Stromkosten um 85 Prozent! Gleichzeitig bietet Wien Energie ihren Kunden an, auf einen „besseren“ Tarif umzusteigen. Verbraucherschützer und Arbeiterkammer sehen das aber kritisch. Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) schließt eine Klage gegen die Wien Energie nicht aus. Indes hilft ein Start-up Firmen beim Sparen ihrer Energiekosten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.