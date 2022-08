SUV-Lenker raste in Salzburger Gastgarten

Unfassbare Szenen am Sonntagabend in der Salzburger Alpenstraße. Der Fahrer eines schweren Mercedes-SUV verlor durch einen medizinischen Notfall gegen 17:15 Uhr die Kontrolle über sein Gefährt und donnerte über die Gegenfahrbahn in einen Gastgarten. Dabei erfasste der Wagen mehrere Menschen und verletzte sie – teils schwer. Glassplitter überall, schreiende Menschen, zwei komplett deformierte Kinderwägen – ein schauderhafter Anblick!