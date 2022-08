Stadt Salzburg: PKW schrammte Gastgarten

Ein Horror-Unfall hat sich Sonntagnachmittag in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg ereignet: Ein Mercedes-SUV verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schrammte beim Gastgarten einer Fast-Food-Kette vorbei, erfasste dabei Fußgänger. Drei Personen wurden schwer, mehrere leicht verletzt. Die Alpenstraße ist in beide Richtungen gesperrt.