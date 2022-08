„Das ist nicht gespielt, sondern Freundschaft“

Krone: Wie schaffen Sie es, dass der Volks-Rock’n’-Roller nach seinem Mega-Konzert in München mit 100.000 Fans ins überschaubare Tennisstadion nach Kitzbühel kommt?

Thomas Rass: Das ist lange erarbeitet. Vor zehn Jahren haben wir zum ersten Mal versucht, mit viel Herzblut etwas Besonderes zu kreieren. Das Konzert hier ist klein und nah an den Fans. Das spürt nicht nur Andreas selbst, sondern auch seine Mama, Tante, Onkels und Freunde, die jedes Jahr dabei sind. Die Superlativen in München haben natürlich auch etwas für sich, aber dort sehen viele Fans den Künstler nicht einmal, weil sie 400 Meter von der Bühne entfernt stehen. Andreas möchte immer wieder zurück zu seinen Wurzeln und allen beweisen, dass er sich trotz Ruhm und Reichtum nicht verändert hat. Das hat er auch nicht – das können ich und sein Umfeld bestätigen.