Schwestern bieten flexible und günstige Nachhilfe

Dauerhafter Zugang, auch für Geschwister

„Unser Englisch-SOS ist eine etwas andere Art der Lernbegleitung. Nach einmaligem Kauf erhalten Kunden den Zugang zu 33 Grammatikvideos und mehr als 100 Seiten Übungsmaterial. Die Videos können dann so oft angesehen werden, wie man will, und auch Geschwister können das nutzen“, sagt Lisa Kepplinger, die an einer Mühlviertler AHS unterrichtet.