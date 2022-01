Drogentote (13): Familie klagt die Tirol Kliniken

„Entlassung, ohne Melina jedoch in Obhut zu geben“

Melina sei mehrmals wegen einer Überdosis in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufhältig gewesen – unter anderem Mitte Juli 2020. „Sie wurde in der geschlossenen psychiatrischen Klinik für Erwachsene in Innsbruck untergebracht. Offenbar sei man in Hall aufgrund der Bettenkapazität nicht bereit gewesen, Melina aufzunehmen. Sie wurde dann doch überstellt, aber eine Unterbringung sei mangels der Voraussetzungen nicht möglich gewesen“, sagt Abwerzger. Auch eine Woche vor ihrem Tod sei die 13-Jährige entlassen worden, „aber offenbar ohne sie in die Obhut einer dazu befugten Person zu geben“.