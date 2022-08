Dieb scheitert beim Aufbrechen von Snackautomat

Um 4 Uhr früh warf der Mann in einem Automatenladen für Speisen und Getränke ein Gerät um, in der Hoffnung an die Beute zu kommen. „Der Täter war ein korpulenter Mann zwischen 1,70 und 1,80 Meter“, berichtet die Polizei. „Er trug ein dunkles T-Shirt mit der auffälligen Aufschrift ,Thrasher‘ und eine graue Jogginghose.“