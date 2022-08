Dreiergipfel: Suche nach Auswegen aus dem Krieg

Zudem soll es um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja gehen und die Möglichkeiten einer internationalen Expertenmission dorthin. Selenskyj hatte am Mittwochabend erneut einen Abzug russischer Soldaten aus Europas größtem Kernkraftwerk gefordert. Er hatte sich zuvor auch einzeln mit Erdogan und Guterres im Potocki-Palast in Lemberg getroffen. Im Anschluss an das Treffen zu dritt soll es eine Pressekonferenz geben - laut UNO dürfte diese aber nicht live übertragen werden.