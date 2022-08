Lemberg-Gipfel: Protest gegen Erdogan und Guterres

Lage in Saporischschja weiter brenzlig

Daneben soll es um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja gehen und die Möglichkeiten einer internationalen Expertenmission. Selenskyj forderte am Mittwochabend erneut einen Abzug russischer Soldaten aus Europas größtem Kernkraftwerk.