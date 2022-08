Reifnitzer Ortseinfahrt wird Gefahr für Radfahrer

Lückenschluss in Planung

Landesrat Martin Gruber, der mit seiner Abteilung am Ausbau des Südufer-Radweges arbeitet, ist diese Gefahrenzone bekannt. Büroleiter Thomas Kornek-Goritschnig: „Im Rahmen unserer Initiative soll auch dieser Lückenschluss in Angriff genommen werden. Weil es dort sehr eng ist und nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist dieser Abschnitt besonders herausfordernd.“ Die Planung dafür sei in Ausarbeitung. Der Lösungsvorschlag soll noch heuer mit Anrainern und Betrieben abgestimmt werden.