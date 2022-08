Bronze für Austro-Staffel über 4 x 100 m Lagen!

Für Bayer, Bucher und Gigler ist es die erste Medaille in der allgemeinen Klasse. Reitshammer hatte im vergangenen November in Kasan Kurzbahn-EM-Bronze über 100 m Lagen geholt. Diesmal hatte das Quartett sein Rennen gar nicht so optimal erwischt, bei Rang sieben im Juni im WM-Finale von Budapest war es in dieser Besetzung 0,48 Sekunden schneller. Der sonst vermehrt in der Brustlage engagierte Reitshammer war 0,30 Sekunden langsamer als im Finale in Ungarn, Bayer 0,19 Sekunden und Bucher um 0,07 schneller, Gigler um 0,44 langsamer.