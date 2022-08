14 Monate bedingt für Nazi-Postings

Angeklagter will „in Trance“ gehandelt haben

Und da bekannte sich der der 56-Jährige zwar schuldig, sprach aber auch davon, dass er „in Trance“ gewesen sei, als er diese Postings absetzte. Er sei „schwer krank“, müsse „bis zu acht verschiedene Medikamente“ einnehmen und habe an den Tagen, an denen er seinen kruden Fantasien ihren wilden Lauf ließ, zudem Alkohol getrunken. Er habe sich über Israel geärgert und über „unsere Politiker“, dieser Frust habe ihn in Verbindung mit den Medikamenten und Alkohol wohl dazu geerieben, meinte der Angeklagte.