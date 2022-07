Brennpunkt Keplerplatz: Videoüberwachung gefordert

Alkoholexzesse, immer mehr Gewalttaten und eine äußerst aktive Suchtgiftszene - die Situation am Keplerplatz in Favoriten hat sich in den vorigen Wochen und Monaten immer wieder zugespitzt. Erst im Juni wurden dort am helllichten Tag zwei Frauen von einer jungen Männerhorde eingekreist und sexuell belästigt. Jetzt fordert die ÖVP-Favoriten eine teilweise Video-Überwachung des belebten Platzes in der Fußgängerzone der Favoritenstraße.