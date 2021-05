Wiener Reumannplatz wird nun videoüberwacht

„Ein Teil dieser Jugendgruppen hat schon im Sommer 2020 für Unruhe gesorgt und beim Jahreswechsel 2020/2021 kam es zu massiven Ausschreitungen“, so Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Montag. In der Folge wurden Schwerpunktaktionen und Maßnahmen gesetzt, mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl in dem Bezirk wieder zu erhöhen.