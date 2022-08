Feuer erfasste Zug in Spanien: Mehrere Verletzte

Schwerverletzte mit Hubschrauber in Spitäler gebracht

Der Zug wurde evakuiert und alle Passagiere in Sicherheit gebracht. Die drei Schwerverletzten wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser in Valencia gebracht, berichten spanische Medien. Die leicht Verletzten wurden demnach in einem Feldkrankenhaus im nahen Ort Jerica versorgt. Wegen der Flammen mussten auch mehrere Straßen in der Provinz Castellon vorübergehend gesperrt werden.