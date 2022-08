Mann (58) nach Unfall in Gas-Anlage weiter im Koma

Der Zustand der Frau, die ihren Ehemann am Freitag bewusstlos in einem Bio-Silo in Pucking gefunden hatte und dann selbst bewusstlos geworden war, hat sich offenbar verbessert. Aus dem Krankenhaus der Elisabethinen in Linz heißt es vorsichtig, dass sich ihr Gesundheitszustand etwas verbessert habe. Sie soll sie auf die Normalstation verlegt werden.