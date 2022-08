Sohn fand bewusstlose Eltern im Biogas-Silo

Dramatischer Einsatz Freitagmittag in Pucking (OÖ), wo wirklich jede Sekunde zählte. Ein Ehepaar war gerade mit Reinigungsarbeiten in einem Biogas-Silo beschäftigt, als beide bewusstlos zusammenbrachen. Die beiden dürften offenbar Restgase eingeatmet haben. Die beiden Opfer sind in kritischem Zustand auf der Intensivstation.