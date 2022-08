Schlepper-Drama: Mama tot, Sohn lebt

Wie Puppen aus Kastenwagen geschleudert

Der Rest ist traurige Realität: „Entsetzlich! Die Menschen wurden wie Puppen aus dem Kastenwagen geschleudert“, schilderte ein Augenzeuge der „Krone“. Drei starben am brennend heißen Asphalt (woran, soll am Dienstag eine Obduktion klären). Eine der Toten war eine Frau, eine Mutter, die an der Seite ihres Sohnes ein neues Leben im „goldenen Westen“ beginnen wollte. Der Bursche lebt, an ein neues Leben wird er im Spital wohl nicht denken ...