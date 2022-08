Mutter nominiert Tochter heimlich zu Herzensmensch

Ein richtiger Herzensmensch

Anlass genug für die 91-jährige Hertha Katholnig, ihre Tochter bei der „Krone“ als Herzensmensch zu nominieren: „Meine Tochter ist Tag und Nacht für mich da, ich brauch sie nur anzurufen, wenn was sein sollte. Sie zieht mir die Strümpfe an, richtet mein Bett, duscht mich, hilft mir beim Anziehen. Am Abend sagen wir uns gegenseitig, Gute Nacht‘. Ich kann mich glücklich schätzen.“