Sie helfen mit: Das sind Kärntens Herzensmenschen!

„Weil du bist und bleibst mei Herzensmensch“, singt Christian Krall zur Eröffnung der zweiten Herzensmensch-Gala der „Kärntner Krone“ im Congress Center Wörthersee (CCW) in Pörtschach. Am Samstag werden hier all jene, die sich stetig um andere Menschen bemühen „in der Familie, im Verein, in der Gemeinde und im Alltag“ gekrönt, so Chefredakteur Hannes Mößlacher. Ausgezeichnet werden zahlreiche Kärntnerinnen und Kärntner: