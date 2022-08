„Dachte, dass Singen einfach Hobby bleiben würde“

“Krone“: Nach der Premiere von „Kát’a Kabanová“ wurden Sie mit Lob überhäuft – wie finden Sie den Rummel um Ihre Person?

Corinne Winters: Natürlich fühlt es sich gut und wichtig an, dass man gelobt wird und all meine harte Arbeit anerkannt wird. Aber eine Karriere macht so viel mehr aus als ein Abend auf der Bühne. Es geht um die ganze Arbeit, die dahinter steckt, damit es dann am Ende nun mal so aussieht. Aber ja, natürlich freue ich mich sehr über solche Kritiken.