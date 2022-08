Julia Grabher stürmt auf Gran Canaria ins Finale

Im Finale am Sonntag triff Österreichs Nummer eins, die aktuell in der Weltrangliste auf Position 131 geführt wird, auf die Argentinierin Nadia Podoroska. Gegen die 25-Jährige hatte Grabher im Juli beim ITF W100-Turnier in Versmold (D) nach hartem Kampf in drei Sätzen verloren, sich allerdings kurz danach beim WTA-Turnier in Palermo mit einem Zweisatzsieg revanchiert. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich Julia ihren zweiten Saisontitel und ihren zehnten auf der ITF-Tour insgesamt sichern.