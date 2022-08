Ein starker Sommer für Falter

Mittlerweile hat sich dies aufgrund des immer wärmer werdenden Klimas geändert. Es gibt bereits Nachweise aus Bayern, die belegen, dass sich die Falterart in unseren Breitengraden erfolgreich vermehren kann. Das sei ein Hinweis darauf, dass die Falter hier heimisch werden, hebt Zimmermann hervor. Als Nahrungsquelle bevorzugen die auffälligen Raupen Nachtschattengewächse, darunter vor allem die Kartoffel, aber auch Tollkirschen werden nicht verschmäht. Die erwachsenen Falter dringen auch in Bienenstöcke ein, um sich am Honig gütlich zu tun.