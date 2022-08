Zeit für den Feinschliff in Bregenz und Hard

Cupsieger Bregenz startet mit dem Supercup gegen Meister Krems ebenfalls in zwei Wochen in die Saison. Unter Neo-Coach Michael Roth testete der Rekordmeister bereits im Trainingslager in Ottobeuren gegen unterklassige Teams. Eine erste Standortbestimmung gab es beim 23:33 in Luzern. Vor allem im Rückraum ist der Aderlass spürbar, da zudem Spielmacher Matic Kotar (gesundheitliche Probleme) und Matthias Brombeis (Kreuzband) fehlen. Neuzugang Dragan Pavlovic ist noch nicht integriert. Der großgewachsene Linkshänder aus Bosnien ließ im Test gegen St. Gallen (31:32) viele Chancen aus. Dafür ist Marian Klopcic wieder fit, half im Rückraum neben Kapitän Lukas Frühstück und Mikhail Vinogradov aus. Noch ist die Handschrift des neuen Cheftrainers, der mit dem Rückzugsverhalten seines Teams haderte, nicht erkennbar. Am Samstag (17) steht daheim das nächste Testspiel gegen Erstliga-Aufsteiger Kreuzlingen an.