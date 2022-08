Unerwarteter Geldregen für Apple-Fertiger Foxconn

Halbleiter-Deal kommt nicht zustande

Der Konzern ist in den vergangenen Jahren über sein Hauptgeschäft Smartphones hinaus in Bereiche wie Chips oder Elektrofahrzeuge expandiert. Eine Beteiligung Foxconns an dem chinesischen Halbleiter-Hersteller Tsinghua Unigroup stößt einem Bericht der „Financial Times“ zufolge aber auf Widerstand der taiwanesischen Sicherheitsbehörden. Die 800-Millionen-Dollar-Investition werde „definitiv nicht zustande kommen“, zitierte die Zeitung einen hochrangigen taiwanesischen Regierungsbeamten am Mittwoch.