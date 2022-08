Bald-Papa „Ale“ ist startklar für Abenteuer MLS

„Krone“: Dein Engagement in der MLS hat viele deiner Fans und auch Experten überrascht. Wie kam’s denn dazu?

Alessandro Schöpf: Nach dem Abstieg mit Bielefeld wollte ich zunächst eigentlich in Deutschland bleiben. Aber man muss ehrlich sein: Ich bin mit Schalke und Bielefeld 2 x in Folge abgestiegen. Da wäre ein Transfer für einen Verein nur schwer vermittelbar gewesen.