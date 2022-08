Kein Landesgeld für schlagende Burschenschaften

Keine Willkür

Von Landeshauptmann Thomas Stelzer hatten die Unterzeichner des Briefes auch ein Nein zum „Burschentag“ in Wels gefordert. „Nicht alles, was in einem Rechtsstaat erlaubt ist, gefällt mir. Aber ich stelle mich niemals über den Rechtsstaat“, erwidert er den Kritikern. „Wir verlangen ja gar nicht, dass er den Burschentag verbietet, aber er soll doch einfach klar sagen, dass er den Burschentag nicht in Oberösterreich haben will, das wäre keine Willkür!“, reagiert Antifa-Sprecher Eiter enttäuscht.