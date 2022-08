Kickl-Persilschein | Abschied von Musikikonen

Kickl-Persilschein. Und wieder die FPÖ: Herbert Kickl weiß wohl, wie gefährlich die Causa Jenewein ihm selbst an der Spitze der Blauen werden kann. Würden andere womöglich versuchen, so eine Sache auszusitzen geht der Stratege in die totale Offensive. Er übt einerseits heftige Medienschelte wegen der Berichterstattung um den Selbstmordversuch seines engen Vertrauten, der andererseits als „ein Mitarbeiter unter vielen“ quasi „downgegradet“ wird. Vor allem aber brachte Kickl, der vor allem in den FPÖ-Landesgruppen Oberösterreich und Wien wenig Freunde haben soll sogar die Wiener Blauen auf Kurs - obwohl auf Jeneweins Computer Anzeigen gegen mehrere Wiener Parteifunktionäre gefunden worden waren. Viel wurde darüber spekuliert, ob Kickl von diesen Anzeigen gegen seine Parteifreunde wusste. Nach einer Präsidiumssitzung erklärte jetzt die Wiener FPÖ, man habe die Vorwürfe gegen Herbert Kickl eingehend juristisch geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass diese völlig haltlos seien. Eine „Verbindung zwischen der Erstellung der Anzeige und FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl“ könne ausgeschlossen werden. Ein wunderbarer Persilschein. Wie lange wohl diese Weißwaschung hält?