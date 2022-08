Der Mix aus Alt und Neu wird zum Kraftakt

Der Zeitplan hält trotzdem: Am 15. März 2023 eröffnet das Einkaufszentrum, in das auch die Drogeriekette Müller einzieht, am 9. August 2022 stieg die Gleichenfeier. Die Vermietung läuft auf Hochtouren. „Wir sind derzeit schon zu 80, 85 Prozent voll“, so Mayr. Bereits fix: Neben Fussl ziehen auch Müller, M-Preis, Action, Pearle, Huber Shop, Pepco und Depot ein.