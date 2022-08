Psychisch kranke Insassin zückte Messer und drohte

Verurteilt wurde eine 25-Jährige, die seit Jahren in der Justizanstalt Asten, einem Gefängnis für geistig abnorme Rechtsbrecher, einsitzt, schon oft. Dem Vernehmen nach soll sie mehrfach wegen schwerer Körperverletzung, unter anderem an Polizisten, belangt worden sein. Am Samstag vorvergangener Woche ist wohl ein weiterer Eintrag in ihrem langen Strafakt dazugekommen. Laut „Krone“-Infos verschanzte sich die offenbar psychisch Kranke in einer Küche der „Geschlossenen“.