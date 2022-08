Drogen und verbotene Liebe hinter Gittern

Seit knapp zweieinhalb Jahren war die junge Beamtin (Name der Redaktion bekannt) nun schon bei der Justiz tätig, stand seitdem in der Justizanstalt Sonnberg im Weinviertel (NÖ) im Einsatz. Nun nahm ihre doch recht kurze Karriere hinter Schloss und Riegel jedoch ein abruptes Ende. Die Frau soll einem Insassen verfallen sein, begann eine verbotene Liaison mit ihm. Die heikle Causa kam nun durch einen Tipp aus den eigenen Reihen in der Anstalt ans Tageslicht.