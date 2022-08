Beim Fotomachen abgestürzt: Bergsteiger verletzt

Passiert ist der Unfall am frühen Nachmittag gegen 14.20 Uhr beim Abstieg vom „Großen Bösenstein“ in den Rottenmanner Tauern: Der Grazer befand sich mit seiner 28-jährigen niederländischen Begleiterin gerade etwas unterhalb des „Kleinen Bösenstein“ auf einer Seehöhe von rund 2.300 Metern, als er, um ein Foto zu machen, auf einen Felsblock kletterte - dieser löste sich allerdings und der Mann fiel etwa 20 Meter in die Tiefe und blieb verletzt liegen.