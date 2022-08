Ab sofort gilt für den Ex-Präsidenten Hausverbot!

Jammerschade um diesen einstmals tollen Verein! Dass das Eishockey-Kriegsbeil in Linz weiter nicht begraben ist, zeigt die Ankündigung von Black-Wings-Präsident Peter Nader, der über seinen Vorgänger Peter Freunschlag ab dem heutigen Montag ein Hausverbot in der Linzer EisArena verhängen will! Was dem Ex-Präsidenten jedoch nur ein Lächeln kostet. Mit dem es jedoch vorbei ist, wenn Freunschlag an das Geld denkt, das ihm der Verein noch schulden soll. Was jedoch wiederum Nader bestreitet . . .