Schärdinger ist Taktgeber bei Glas und Geschmack

Milch in der Mehrwegflasche, Joghurt im Mehrwegglas - bei nachhaltigen Verpackungen ist die Berglandmilch längst der Taktgeber. In neun Werken in Österreich wird Milch aus der Region verarbeitet. Oberösterreich spielt bei der größten Molkerei im Land mit den Standorten in Wels, Geinberg, Feldkirchen bei Mattighofen und Rohrbach eine große Rolle.