„Es ist ja noch weiterhin Wasser im See vorhanden“

Auch Alexander Schüller aus St. Margarethen, der jede freie Minute am See verbringt und deswegen schon als „Wahl-Ruster“ bezeichnet wird, zeigt sich zuversichtlich: „Surfen, Segeln, Bootfahrten, Schwimmen und Fischen ist immer noch möglich - dank der Freistadt, die viel Geld in die Hand genommen hat um dies mittels Schlammabsaugen zu ermöglichen. Der Sommer am See in Rust ist somit gesichert.“