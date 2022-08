„Wünsch dir was“ am steirischen Nachthimmel

Steirer, die einen faszinierenden Meteor-Regen erleben möchten und dazu noch einige Herzenswünsche offen haben, sollten ab Montag aufmerksam in den Nachthimmel blicken: Denn in den kommenden Tagen zischen bis zu 100 leuchtende Sternschnuppen pro Stunde über das Firmament. Den Höhepunkt des Perseiden-Schauers erwarten Astronomen am 11. und 12. August - „Sternderlschauen“ lohnt sich also!