Nach Bahn-Drama: „Bitte, schaut’s lieber mehr!“

Für die Eltern sicher das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. Aber meine Bitte an alle 16-, 17-, 18-Jährigen, die ihre neue Freiheit auf zwei oder vier Rädern genießen: BITTE schaut’s lieber zweimal zuviel, als einmal zuwenig! Und wenn es nur mir, einem alten Mann, zuliebe ist!“ – dieses Posting von einem Leser auf krone.at bringt auf den Punkt, was sich wohl viele Eltern gedacht haben, als sie von dem entsetzlichen Bahnunfall in Waizenkirchen erfuhren, bei dem die 15-jährige Lilien-Sophie K. tödlich verunglückt ist.