Friedrich von Thun besucht seine einstige Schule

Da staunten die Seckauer, als sie in diesen Tagen Friedrich von Thun gedankenversunken durch den Ort spazieren sahen. „Immer wenn ich in Österreich bin, fahre ich dorthin und nach Leoben. Das ist für mich ein starkes Gefühl des Nachhausekommens“. Der prominente Schauspieler trifft dabei auf ehemalige Schulkollegen, deren Kinder und Enkelkinder und lässt in diesen Gesprächen seine Zeit im Abteigymnasium als weichgezeichneten Film ablaufen. „Ich bin mir sicher, dass mich die Zeit in der Steiermark für mein ganzes Leben geprägt hat“, ist der in München lebende Friedrich von Thun überzeugt. Seine fürstliche Familie stammt aus dem mährischen Kwassitz und hat sich in den ersten Nachkriegsjahren in Leoben angesiedelt. Vater Ernst Thun-Hohenstein arbeitete im Kalkwerk, der jüngste Aristokratensohn Friedrich Ernst Peter Paul Maria Thun-Hohenstein ging in Leoben in die Volksschule, um danach im Abteigymnasium Seckau die Schule fürs Leben zu absolvieren.