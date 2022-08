Ford-Lenker (19) schleudert gegen massiven Baum

Der junge Mann war mit seinem Ford Focus gegen 14.15 Uhr auf der K 8271 von Sauldorf in Richtung Meßkirch untwegs, als er auf Höhe der Parzelle Unterbichtlingen in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.