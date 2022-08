Ländle-Beachgirl kommt mit zwei neuen Partnerinnen

„Ich habe dann die Steirerin Sara Neiss angerufen, da ich wusste, dass sie aktuell auch keine fixe Partnerin hat“, verrät die Wolfurterin. Mit Erfolg: „Sie hatte die ,Krone’-Story gelesen, wonach ich auf Partnerinnensuche für das Turnier in Wolfurt bin und wollte sich auch schon bei mir melden.“ Dass die 20-Jährige sehr viel Potenzial hat, bewies sie zuletzt beim exzellent besetzten win2day Pro Tour 160er-Turnier in Litzlberg am Attersee. Dort holte sich die 1,79 Meter große Neiss an der Seite von Routinier Kathi Almer Rang drei.