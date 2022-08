EVN-Schock: Folgt im April nächster Preishammer?

Herbe Kritik an EVN und VP hatte es, wie berichtet, nach Bekanntgabe der Preiserhöhung für Strom und Gas von den anderen Parteien gesetzt. VP-Geschäftsführer Bernhard Ebner wertete das als verfrühten „Wahlkampf“. Allerdings: Die nächste Anpassung der Tarife wirft schon ihre Schatten voraus. Stichtag soll nicht im Jänner sein, sondern am 1. April. „Das ist nicht nur ein schlechter Aprilscherz, sondern ein durchschaubares Manöver“, wettert FP-Chef Udo Landbauer. Im Jänner steht nämlich programmgemäß die Landtagswahl an. „Davor will die VP die Bürger nicht noch mehr verärgern“, so Landbauer. Erst nach dem Urnengang werde die Landsleute wohl der nächste Preishammer treffen.