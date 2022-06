„Jeder zusätzliche Asylantrag ist eine Belastung“

Sachslehner will noch einen anderen Job machen

Ersteren, Bundeskanzler Nehammer, möchte die türkise Generalsekretärin noch lange in seinem Amt sehen: „Wir haben einen sehr, sehr guten Bundeskanzler.“ Ihn irgendwann zu beerben und selbst Bundeskanzlerin zu werden, reize sie derzeit nicht. Obwohl sie bereits öfter darüber nachgedacht habe, ob sie „einen anderen beruflichen Weg einschlagen soll“, ist sie derzeit mit ihrer Position zufrieden. Dennoch: „Auch ich will nicht als Politikerin in Pension gehen.“