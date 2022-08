9,5 Jahre Haft für Basketballerin Griner gefordert

Die Forderung liegt nur knapp unter der Höchststrafe von zehn Jahren. Die Verteidigung will einen Freispruch für ihre Mandantin erreichen. Griner sitzt seit fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft. Die Athletin soll bei einer Kontrolle ihres Gepäcks in Scheremetjewo im Februar sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich gehabt haben.