Biden fordert Freilassung von US-Basketballerin

Das Verfahren gegen die Starspielerin der US-Profiliga WNBA, die auch in Russland spielte, begann am Freitag. Auf Drogenschmuggel stehen in Russland bis zu zehn Jahre Gefängnis. Die nächste Anhörung wurde für Donnerstag angesetzt. Die Festnahme von Griner erfolgte kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar.