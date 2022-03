US-Star in Moskau inhaftiert! USA fordern Kontakt

Das US-Außenministerium drängt auf eine konsularische Betreuung der in Moskau inhaftierten zweimaligen Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner. „Wir sind eng mit diesem Fall befasst und stehen in ständigem Kontakt mit Griners Anwälten. Wir bestehen darauf, dass die russische Regierung allen in Russland inhaftierten US-Bürgern konsularischen Zugang gewährt, auch denjenigen, die sich wie Brittney Griner in Untersuchungshaft befinden“, hieß es laut ESPN in einer Mitteilung.