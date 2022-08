Wien Energie löst Teuerungs-Lawine aus

Kunden sind fassungslos über die massiven Preiserhöhungen bei Wien Energie. Und es kommt noch schlimmer, denn nicht nur Privatkunden, sondern auch die Unternehmen sind von den Preissteigerungen betroffen. Nicht nur die Traditionsbäckerei Felber muss im Herbst die Preise für die Backwaren erhöhen. Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck pocht auf Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und Unterstützung der von der Teuerung am meisten betroffenen Unternehmen und Haushalten. Indes verrät Wien-Energie die neuen Tarife noch nicht. In der Politik wird unterdessen der Schwarze Peter hin- und hergeschoben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.