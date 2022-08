Terror in Wien: Anklage gegen sechs „Mitwisser“

Wer sind diese sechs, von denen sich fünf in Untersuchungshaft befinden? Zwei besuchten den Attentäter noch kurz vor dem Anschlag in dessen Wohnung. Einer soll mit K. F. die Waffe und Munition in der Slowakei besorgt haben. Ein weiterer soll für die Planung zuständig gewesen sein und ihm auch den Umgang mit der Schnellfeuerwaffe erklärt haben. Der nächste habe das Ziel mit ausgesucht, der Sechste soll Mitorganisator gewesen sein.