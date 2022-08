Streetfood-Market: Der Tisch ist reich gedeckt

Ab heute bis inklusive Sonntag ist es Judenburg, (in der Parkanlage des Schloss Liechtenstein), wo der Streetfood-Market gastiert. Mit Highlights, die weit über den sonst üblichen Tellerrand hinausblicken lassen. Mit Köstlichkeiten aus internationalen Straßentrends bitten die Veranstalter die Gäste an den reichlich gedeckten Esstisch. In Judenburg gibt’s die Welt auf dem Teller. Und es kann gut sein, dass sich Feuerschlucker unter die Menge mischen oder die Stelzengeher alles übersehen - gute Stimmung ist programmiert!