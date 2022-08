Kogler: „Vertrauen ist da und dort angeknackst“

Bis 2030 soll es in Österreich ausschließlich erneuerbaren Strom geben. Denken Sie, dass das Ziel durch die Gaskrise unrealistisch wird?

Nein, das ist gesetzlich festgeschrieben, für die Umstellung auf erneuerbaren Strom gibt es die Rahmenvorgaben und die notwendigen Förderprogramme. Das ist jetzt mehr angezeigt denn je - wir sehen ja, dass wir raus müssen aus der fossilen Abhängigkeit. Aber auch das ist richtig: Wir müssen in der Gaskrise kurzfristig pragmatisch agieren und jede Kilowattstunde für unsere Haushalte, die Industrie und Arbeitsplätze nutzen. Zum Beispiel, indem wir das Kraftwerk Mellach ertüchtigen, um es mit Kohle zu beheizen. Das ist wie die Feuerwehr: Wenn es unbedingt gebraucht wird, wird es hochgefahren. Besser, wir brauchen es nicht. Mittel- bis langfristig ist aber völlig klar: Der Weg heißt rein in die Erneuerbare Energie, nur so werden wir unabhängig und schützen das Klima.