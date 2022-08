Linzer E-Scooter-Fahrer müssen ordentlicher parken

In Linz will man das Problem der kreuz und quer abgestellten Leih-E-Scooter endlich besser in den Griff bekommen. So wurden Zonen eingerichtet, in denen man die Leihe nicht mehr beenden kann, teilte der Verleiher Tier am Dienstag in einer Aussendung mit. In der Ausleih-App muss mittels Foto dokumentiert werden, dass man den Scooter ordnungsgemäß abgestellt hat. Nutzer, die sich nicht an die Regeln halten, können zeitweise oder dauerhaft gesperrt werden.